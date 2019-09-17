

الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

شارك ديوان المظالم في المؤتمر الدولي العاشر الذي تنظمه الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA المنعقد خلال الفترة 17 - 19 / 1 / 1441هـ في عاصمة جمهورية كازاخستان " نور سلطان " ، بحضور أعضاء الجمعية من مختلف دول العالم، والقضاة والقانونيين والمهتمين بأعمال القضاء وإدارتها وتحسينها.

وجاءت مشاركة ديوان المظالم في المحور العلمي الذي جاء بعنوان: ( الإستراتيجيات الفعالة لمتابعة الأداء القضائي وكفاءته)، وقُدّمت خلاله مجموعة من أوراق العمل البحثية، قدمها كل من: رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة الشيخ خالد بن ناصر الدخيّل، والمشرف على الإدارة العامة للشؤون القضائية والإدارة العامة لشؤون المحاكم الشيخ محمد بن أحمد السيد الهاشم، ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم المهندس بندر بن حسن القرشي.

وتناولت أوراق عمل الديوان عددًا من الموضوعات منها: مناهج تنظيم عملية تقييم الأداء الفردي للقضاة والخبرة والمناهج المتبعة في استخدام تقنية المعلومات في اختيار المرشحين القضائيين، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات تقييم جودة العمل القضائي، ومعايير مراقبة جودة الأعمال القضائية، والمصادر التي تتكون منها الميزانيات القضائية مثل الرسوم وتكاليف الخدمات.

وتأتي مشاركة ديوان المظالم في المؤتمر الدولي في إطار تعزيز علاقاته التشاركية وتطوير أسس الشراكات الفعالة التي تخدم التطوير المستمر للقضاء الإداري في المملكة ، وتنفيذًا لرؤى وتوجهات الديوان وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمواكبة القضاء الإداري بالمملكة لجميع المستجدات والمتغيرات، وفق ما توصلت له البحوث العلمية والخبرات والتجارب الدولية من أساليب عمل ناجحة.

// انتهى //

00:25ت م

0328





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ديوان المظالم يناقش مع الخبراء الدوليين الإستراتيجيات الفعالة لمتابعة الأداء القضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.