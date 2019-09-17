السعودية اليوم / الصحة العالمية تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضرر أي شخص أثناء تلقيه العلاج



الأمم المتحدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

حثّت منظمة الصحة العالمية (WHO) المهنيين الطبيين وواضعي السياسات ومقدمي الرعاية والمرضى على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضرر أي شخص أثناء تلقيه العلاج، وذلك في ظل وفاة خمسة أشخاص على الأقل كل دقيقة بسبب الرعاية الصحية غير الآمنة.

جاء ذلك خلال احتفال المنظمة باليوم العالمي لسلامة المرضى لأول مرة هذا العام بعنوان "ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى".

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في كلمته بهذه المناسبة أنه لا ينبغي أن يتعرض أحد للأذى أثناء تلقيه الرعاية الصحية.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لأن سلامة المرضى أمر أساسي لجودة الخدمات الصحية الأساسية، مبينة أنه يمكن للمرضى التحدث عن طريق المشاركة الفعالة في رعايتهم الصحية من خلال طرح أسئلة وتقديم تفاصيل كاملة عن تاريخهم الطبي.

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22:53ت م

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