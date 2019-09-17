السعودية اليوم / الزياني يجتمع مع مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية



فيينا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة النمساوية فيينا اليوم مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لي يونج .

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مختلف المجالات الصناعية، والاستفادة من المشروعات والمبادرات التي تتبناها المنظمة بما يكفل الارتقاء بالمسيرة الصناعية لدول المجلس، ويحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع منظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الاختصاص.

حضر الاجتماع رئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا الدكتور محمد صالح الغيلاني والوفد المرافق للأمين العام.

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22:43ت م

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