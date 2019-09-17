السعودية اليوم / النائب العام يشارك في اجتماع الرابطة الدولية للمدعين العامين الـ 24 في بيونس آيرس



بيونس آيرس 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

ترأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع والعشرين للرابطة الدولية للنواب والمدعين العامين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

والتقى معاليه على هامش المؤتمر بالمدعي العام لمدينة بيونس آيرس ، وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين فيما يخدم التفاهم المشترك في المجال النيابي.

كما اجتمع المعجب مع معالي النائب العام الفيدرالي ومعالي وزير العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين وتحدث معاليه عن التطور اللافت للمملكة في السنوات الأخيرة في جميع المجالات ، منوهين جميعاً بالعلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين بما يفتح المجال لمزيد من العلاقات في المجال القضائي والنيابي ، مشيدين بالخطوات الجبارة التي خطتها المملكة في القضاء على آفة الإرهاب والجريمة والفساد والاتجار بالبشر، متطلعين إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن والاستفادة من تجارب المملكة الناجحة في هذا المجال.

وفي نهاية هذا اللقاء الودي أبديا رغبتهما في التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في المجال القضائي والنيابي.

// انتهى //

22:40ت م

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