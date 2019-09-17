السعودية اليوم / الزياني يزور مقر البعثة الدائمة لمجلس التعاون الخليجي في فيينا



فيينا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

زار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، والوفد المرافق له اليوم مقر البعثة الدائمة لمجلس التعاون الخليجي في فيينا، حيث كان في استقبال معاليه ، رئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا محمد صالح الغيلاني ، وعدد من المسؤولين في البعثة.

وتجول معاليه في أرجاء مقر البعثة واستمع إلى شرح من رئيس البعثة عن المهام والمسؤوليات التي تقوم بها، والجهود التي تبذلها لتحقيق التعاون والتنسيق المشترك مع بعثات الدول الأعضاء، ومع مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية في فيينا في مختلف المجالات.

وأعرب الأمين العام عن سعادته بزيارة مقر بعثة مجلس التعاون في فيينا، مشيدا بالدور البارز والمهم الذي تقوم به البعثة لتعزيز علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيد العالمي، منوها بكفاءة منسوبي البعثة من أبناء دول المجلس وما يقومون به من جهد لأداء المهام الدبلوماسية المكلفين بها ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه عبر رئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا عن خالص شكره وامتنانه للدعم والاهتمام الذي تلقاه البعثة الدائمة في فيينا وإدارتها ومنسوبوها من الأمين العام لمجلس التعاون لتفعيل أدوارها المناطة بها، ورفع مستوي التعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية في فيينا.

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21:58ت م

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