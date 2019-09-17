

صبيا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

نظمت إدارة تعليم صبيا اليوم ، لقاءً عن الطفولة المبكرة بعنوان " مسؤليتنا معًا من أجل الطفولة المبكرة " ، بمشاركة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ومساعديه مع قادة وقائدات المدارس، والمشرفين التربويين والمتخصصين في هذا الجانب.

وأكد الحازمي أهمية مشروع الطفولة المبكرة ودوره الهام في تجويد وتحسين مخرجات التعليم، وأنه توجه وطني وتربوي لا غنى عنه ، ضمن تطوير العملية التعليمية في بلادنا الغالية ، منوهًا بجهود قادة وقائدات المدارس لإنجاح المشروع، وداعيًا الجميع لتكثيف الجهود والتوعية لكافة أولياء الأمور من الجنسين ، وإبراز تجاوبهم وتعاونهم مع المدارس في إلحاق أبنائهم وبناتهم ، للاستفادة من مشروع الطفولة المبكرة.

وأشار إلى المزايا والفوائد التربوية لمشروع الطفولة المبكرة ، حيث أثبت نجاحا كبيرا في كافة دول العالم، وأبدى شكره للجهود التي بذلتها إدارة التعليم في هذا الجانب، مبديا استعداد الإدارة لمساعدة قادة وقائدات المدارس، وتذليل كافة الصعاب أمامهم.

وجرى خلال اللقاء ، عرض عدد من أوراق العمل، قدمها مدير التخطيط المدرسي بتعليم صبيا علي قصادي، ورئيسة قسم رياض الأطفال حليمة حمدي، وتخلل اللقاء بعض المداخلات حول الطفولة المبكرة .

// انتهى //

18:18ت م

0248





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم صبيا يفتتح لقاء الطفولة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.