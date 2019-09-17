السعودية | النمسا تدين الاعتداء على معملي نفط في المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:00 مساءً, 17 سبتمبر 2019 م المناطق - واس أدانت النمسا حادث الهجوم التخريبي على معملي نفط في المملكة العربية السعودية.

وأكد معالي وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية أمر غير مقبول ويمكن أن يزيد التوترات الإقليمية.

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