حنان المقبل تخرج عن صمتها وترد على الفيديو المتداول بشأن اختطافها

ردت مشهورة السوشيال ميديا حنان المقبل على إشاعة تم تداولها، اليوم الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطافها.

ووثقت حنان مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، تؤكد فيه أن خبر اختطافها مجرد إشاعة، ساخرة من معلومات تم تداولها بشأن تفاصيل عملية الاختطاف وهويتها: ”أنتم ما فكرتم بأهلي بخواني بخواتي بعيالي، لما أنتم تسوون هالشي، ماتدرون قمت مفجوعة من الاتصالات والكلام اللي قاعد يوصلني، ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، (..) وغير هذا قايلين عمري 15 وانخطفت من بيت أهلي و أبوي يدور عليه، مادري وش أقول، بس ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل نتواجه، قدام ربي“.

كما عادت ونشرت صورة عبر ”سناب شات“ من مستشفى، مؤكدة أنها عانت من ”انخفاض ضغطها“ بفعل الإشاعة التي تضررت منها نفسيًّا وصحيًّا.

وعبر حسابها في ”إنستغرام“ – الذي يتابعه ما لا يقل عن 22 ألف متابع – أكدت أنها بخير، موضحة أنها ”كانت في منزلها ونائمة حين استيقظت على خبر اختطافها المتداول على مواقع التواصل“.