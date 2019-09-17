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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أركان الأسر المنتجة في جناح القرية الشعبية المشاركة ضمن فعاليات مهرجان التمور بمحافظة بيشة، برعاية بنك التنمية الاجتماعية بالمحافظة، حركة تجارية نشطة وإقبالاً من الزوار والمتسوقين على مهرجان الصفري، منذ انطلاق فعالياته الثلاثاء الماضي.
وأتاح بنك التنمية الاجتماعية ببيشة المجال أمام أبناء وبنات بيشة للمشاركة وتقديم ما لديهم من خبرات مكتسبة من آبائهم وأجدادهم سواء في الصناعات التقليدية أو تحضير الأكلات والمشروبات الشعبية.
وتم تخصيص20 ركنًا لهم مجهزًا بكافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة لتقديم ما لديهم وتوزيعها بينهم، من منطلق الاهتمام بدعم الأسر المنتجة والحرص على مشاركة أبناء وبنات الوطن في جميع المهرجانات الوطنية، التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 02:42 PM20 ركنًا للأسر المنتجة ضمن فعاليات مهرجان صفري بيشة
شهدت أركان الأسر المنتجة في جناح القرية الشعبية المشاركة ضمن فعاليات مهرجان التمور بمحافظة بيشة، برعاية بنك التنمية الاجتماعية بالمحافظة، حركة تجارية نشطة وإقبالاً من الزوار والمتسوقين على مهرجان الصفري، منذ انطلاق فعالياته الثلاثاء الماضي.
وأتاح بنك التنمية الاجتماعية ببيشة المجال أمام أبناء وبنات بيشة للمشاركة وتقديم ما لديهم من خبرات مكتسبة من آبائهم وأجدادهم سواء في الصناعات التقليدية أو تحضير الأكلات والمشروبات الشعبية.
وتم تخصيص20 ركنًا لهم مجهزًا بكافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة لتقديم ما لديهم وتوزيعها بينهم، من منطلق الاهتمام بدعم الأسر المنتجة والحرص على مشاركة أبناء وبنات الوطن في جميع المهرجانات الوطنية، التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.
، 20 ركنًا للأسر المنتجة ضمن فعاليات مهرجان صفري بيشة ،
المصدر : الخليج 365
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