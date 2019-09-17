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أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، بصورة رسمية، موعد إطلاق أيقونتها الجديدة "بيكسل 4"، الذي وعدت بأن يكون أقوى هاتف ذكي في العالم.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن أيقونة "جوجل" الجديدة سيتم إطلاقها رسميا يوم 15 أكتوبر المقبل.
وبعثت "جوجل" برسالة إلى عدد كبير من الإعلاميين، قالت فيها: "يمكنكم الحضور لمعاينة جديد جوجل يوم 15 أكتوبر المقبل".
ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" في هذا الحديث عن هاتفيها "بيكسل 4"، و"بيكسل 4 إكس إل".
وأشارت تقارير إلى أن الشركة الأمريكية تجهّز مفاجأة مدوية، حيث سيكون هاتف "بيكسل 4" أول هاتف في العالم لا يعمل تقريباً باللمس.
وأوضحت أن الهاتف سيعمل بمجرد تحريك اليد بالإشارة، بعدما أضافت "جوجل" نظم استشعار جديدة أكثر دقة، لن تحتاج إلى أن يلمس المستخدم الشاشة بيده.
كما أضافت "جوجل" لهاتف "بيكسل 4" نظم فتح قفل الجهاز جديدة من نوعها، بعدما طوّرت تقنية تعرُّف على الوجه بصورة أكبر مما هي موجودة في "فيس آي دي" التي أطلقتها قبل عام تقريباً شركة "أبل" الأمريكية في هاتف "آيفون".
وأشارت إلى أن تلك التقنية الجديدة ستحمي بصورة أكبر خصوصية المستخدمين، حيث لن تنقل تلك البيانات الشخصية إلى أيّ خدمات أخرى أو إلى أيٍّ من خوادم الشركة.
كما أوضح التقرير أن "جوجل" قد تكشف أيضاً في الحدث نفسه عن حاسبها المحمول الجديد "بيكسل بوك".
لن يعمل باللمس .."جوجل" تكشف رسمياً عن موعد إطلاق "بيكسل 4"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-17
أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، بصورة رسمية، موعد إطلاق أيقونتها الجديدة "بيكسل 4"، الذي وعدت بأن يكون أقوى هاتف ذكي في العالم.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن أيقونة "جوجل" الجديدة سيتم إطلاقها رسميا يوم 15 أكتوبر المقبل.
وبعثت "جوجل" برسالة إلى عدد كبير من الإعلاميين، قالت فيها: "يمكنكم الحضور لمعاينة جديد جوجل يوم 15 أكتوبر المقبل".
ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" في هذا الحديث عن هاتفيها "بيكسل 4"، و"بيكسل 4 إكس إل".
وأشارت تقارير إلى أن الشركة الأمريكية تجهّز مفاجأة مدوية، حيث سيكون هاتف "بيكسل 4" أول هاتف في العالم لا يعمل تقريباً باللمس.
وأوضحت أن الهاتف سيعمل بمجرد تحريك اليد بالإشارة، بعدما أضافت "جوجل" نظم استشعار جديدة أكثر دقة، لن تحتاج إلى أن يلمس المستخدم الشاشة بيده.
كما أضافت "جوجل" لهاتف "بيكسل 4" نظم فتح قفل الجهاز جديدة من نوعها، بعدما طوّرت تقنية تعرُّف على الوجه بصورة أكبر مما هي موجودة في "فيس آي دي" التي أطلقتها قبل عام تقريباً شركة "أبل" الأمريكية في هاتف "آيفون".
وأشارت إلى أن تلك التقنية الجديدة ستحمي بصورة أكبر خصوصية المستخدمين، حيث لن تنقل تلك البيانات الشخصية إلى أيّ خدمات أخرى أو إلى أيٍّ من خوادم الشركة.
كما أوضح التقرير أن "جوجل" قد تكشف أيضاً في الحدث نفسه عن حاسبها المحمول الجديد "بيكسل بوك".
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
01:09 PM
الشركة الأمريكية كانت قد وعدت بأن يكون أقوى هاتف ذكي في العالم
أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، بصورة رسمية، موعد إطلاق أيقونتها الجديدة "بيكسل 4"، الذي وعدت بأن يكون أقوى هاتف ذكي في العالم.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن أيقونة "جوجل" الجديدة سيتم إطلاقها رسميا يوم 15 أكتوبر المقبل.
وبعثت "جوجل" برسالة إلى عدد كبير من الإعلاميين، قالت فيها: "يمكنكم الحضور لمعاينة جديد جوجل يوم 15 أكتوبر المقبل".
ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" في هذا الحديث عن هاتفيها "بيكسل 4"، و"بيكسل 4 إكس إل".
وأشارت تقارير إلى أن الشركة الأمريكية تجهّز مفاجأة مدوية، حيث سيكون هاتف "بيكسل 4" أول هاتف في العالم لا يعمل تقريباً باللمس.
وأوضحت أن الهاتف سيعمل بمجرد تحريك اليد بالإشارة، بعدما أضافت "جوجل" نظم استشعار جديدة أكثر دقة، لن تحتاج إلى أن يلمس المستخدم الشاشة بيده.
كما أضافت "جوجل" لهاتف "بيكسل 4" نظم فتح قفل الجهاز جديدة من نوعها، بعدما طوّرت تقنية تعرُّف على الوجه بصورة أكبر مما هي موجودة في "فيس آي دي" التي أطلقتها قبل عام تقريباً شركة "أبل" الأمريكية في هاتف "آيفون".
وأشارت إلى أن تلك التقنية الجديدة ستحمي بصورة أكبر خصوصية المستخدمين، حيث لن تنقل تلك البيانات الشخصية إلى أيّ خدمات أخرى أو إلى أيٍّ من خوادم الشركة.
كما أوضح التقرير أن "جوجل" قد تكشف أيضاً في الحدث نفسه عن حاسبها المحمول الجديد "بيكسل بوك".
، لن يعمل باللمس .."جوجل" تكشف رسمياً عن موعد إطلاق "بيكسل 4" ،
المصدر : الخليج 365
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