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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتعيين الإسباني فرناندو تريساكو، رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد.
ويأتي قرار تعيين الإسباني فرناندو تريساكو؛ نظير خبراته العملية السابقة، وما يملكه من سيرة ذاتية وخبرة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عاماً.
وتولى "تريساكو" عدداً من المناصب الإدارية في الفيفا؛ منها مدير إدارة التحكيم 2004/ 2007، ومدير عام تطوير الحكام من 2008 وحتى 2016، كما عمل مقيماً لحكام الاتحاد الأوروبي 2001. 2003، إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي.
وشارك الحكم الذي يعد من مواليد 1955 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1998، ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 1996، إضافة إلى مشاركته في العديد من البطولات والمباريات والنهائيات الدولية.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 02:10 PM
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتعيين الإسباني فرناندو تريساكو، رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد.
ويأتي قرار تعيين الإسباني فرناندو تريساكو؛ نظير خبراته العملية السابقة، وما يملكه من سيرة ذاتية وخبرة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عاماً.
وتولى "تريساكو" عدداً من المناصب الإدارية في الفيفا؛ منها مدير إدارة التحكيم 2004/ 2007، ومدير عام تطوير الحكام من 2008 وحتى 2016، كما عمل مقيماً لحكام الاتحاد الأوروبي 2001. 2003، إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي.
وشارك الحكم الذي يعد من مواليد 1955 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1998، ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 1996، إضافة إلى مشاركته في العديد من البطولات والمباريات والنهائيات الدولية.
، تعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيساً للجنة الحكام في اتحاد القدم ،
المصدر : الخليج 365
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