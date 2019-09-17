بفيديوهات جديدة.. هند القحطاني تواصل إثارة الجدل في السعودية عبر سناب شات

نجحت هند القحطاني في أن تتصدر عناوين وهاشتاجات السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية، داخل المملكة العربية السعودية، وهذا بعدما نشرت هند القحطاني عدة فيديوهات لها عبر حسابها الرسمي عن موقع التواصل الاجتماعي الشهير في السعودية، سناب شات، وقد لاقت هذه الفيديوهات إقبال كبير من جانب الشباب السعودي في الساعات الأخيرة، مما حولها إلى حديث السوشيال ميديا.

خلال هذا التقرير، سوف نحاول أن نستعرض سويًا بعض المعلومات عن هند القحطاني، وعن السبب الحقيقي وراء حصولها على هذه الشهرة الكبيرة في تلك الفترة القصيرة، وكذلك عن محتوى الفيديوهات التي تقدمها هند القحطاني لجمهورها على موقع سناب شاب.

من هي هند القحطاني ؟

يصنف البعض هند القحطاني على أنها واحدة من الشخصيات المشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها سناب شات وتويتر، وإنستجرام، حيث لديها عدد كبير للغاية من المتابعين، وقد نجحت هند القحطاني في الإنتشار بهذا الشكل، بسبب فيديوهات الجريئة للغاية، والتي تتحدث دومًا عن بعض الأمور الشائكة في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي جعل بعض المغردين على السوشيال ميديا يطالبون بضرورة أن يتم إسقاط الجنسية السعودية عن هند القحطاني في أقرب وقت ممكن.

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وكانت أخر فيديوهات هند القحطاني المثيرة للجدل، هو فيديو لها تتحدث فيه عن وضع المعلمات في المملكة العربية السعودية، حيث يقال أن هند القحطاني تعمل كمعلمة وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

هند القحطاني حديث السوشيال ميديا

وكما تحدثنا سلفًا، فإن البعض يصنف هند القحطاني، بأنها واحدة من الأسماء اللامعة في عالم السوشيال ميديا داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقوم دومًا بنشر فيديوهات مثيرة للجدل على جمهورها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتنجح في الوصول إلى ما تريده عن طريق بعض الأمور التي أعتادت عليها من أجل جذب الإنتباه وتحقيق شهرة واسعة بين الجمهور السعودي.

يذكر أن بعض المغردين يهاجمون هند القحطاني بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين بأن الأخيرة لا تقدم أي محتوى هادف، بل هدفها الأساسي هو إثارة الجدل ببعض الطرق المرفوضة في المملكة العربية السعودية.