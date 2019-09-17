شكرا لبحثكم عن خبر عاجل الاماراتيين يستيقظون على فاجعة جديدة صباح اليوم السبت في قلب العاصمة عدن ومصرع ضابط و9 جنود إماراتيين قبل قليل في عدن ( صور ابكت كل اماراتي ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/09/14 الساعة 01:34 مساءً (العين أونلاين_متابعات)

قالت مصادر محلية أن ضابط إماراتي لقي مصرعه يوم أمس الجمعة اثر انفجار عنيف هز مديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن .

واضافت المصادر أنه تم استهداف رتل من الضباط والجنود الإماراتيين أمس في مديرية خور مكسر، بـ RBG , وان الانفجار كان قويا وسمع صداه في انحاء المديرية .

وفي السياق ذاته افادت مصادر اخرى أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم في خور مكسر استهدف بقذيفة هاون سيارة مدرعة بالقرب من المطار الواقع على الخط البحري ، وعلى متنها ضابط وجنود إماراتيين بعد خروجهم من السكن الخاص بهم.

وتزامن الحادث مع أنباء عن مصرع 9 ضباط إماراتيين أثناء محاولتهم تسليم آليات عسكرية جديدة لمليشيات " الإنتقالي " في محافظة حضرموت.

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وقالت وكالة الانباء الاماراتية "وام" أن مصرع الضباط الإماراتيين ناتج عن اصطدام آليات عسكرية في "أرض العمليات"، -حسب الوكالة-.

وذكرت مصادر اعلامية أن الحادثة الأخيرة وقعت في الخط الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت قبل نحو أسبوع إلا أن الإمارات تكتمت عن الحادثة بقصد إخفاء مساعيها في مواصلة دعم تمدد التمرد المسلح لمليشياتها ..