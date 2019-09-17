الإمارات ترفض ربط الهجوم الإرهابي على أرامكو بحرب اليمن.. و«قرقاش»: مؤازرة السعودية ضرورة

أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن ربط الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو بتوترات حرب اليمن «أمر مرفوض تمامًا».

وقال قرقاش –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن تبرير الهجوم الإرهابي والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تمامًا، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى مساء أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال، على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

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كما أشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح السبت الماضي، تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى إلى اندلاع حريق في معملَيْن للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

من جانبه، تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء أول أمس الأحد، معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق، التي تعرضت لهجمات إرهابية، نتج عنها حرائق تمّت السيطرة عليها.

وعقد وزير الطاقة بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان، وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي حصلت نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدين أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.