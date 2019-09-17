السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على ثلاثة متهمين لارتكابهم جرائم سرقة // للصحف//



الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شــاكر بـن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية, حيث جاوزت قيمة المسروقات مبلغ المائة ألف ريال, ومن خلال إجراءات الاستدلال الاولية المتخذة بحقهم أقروا بما نسب اليهم, وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس

بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

// للصحف// // انتهى //

09:39ت م

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