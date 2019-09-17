السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية يطلق الدورة الرابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر لتأهيل المتطوعين والمتطوعات



الدمام 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

افتتح مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فيصل بن حواس العطاوي أمس، الدورة الرابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر "لتأهيل المتطوعين والمتطوعات"، التي تستمر ثلاثة أيام بفندق التوقيع بمحافظة الخبر.

وتستهدف الدورة متطوعين ومتطوعات الهيئة بالمنطقه من ذوي تخصصات طب الطورائ والطب والجراحة والتمريض والتخصصات الطبية المساندة, التي تدخل في إطار استراتيجية البرامج التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

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