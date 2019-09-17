مكة: «الأمر بالمعروف» تنفذ خطتها لليوم الوطني 89

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي:

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ خطته للعمل الميداني في اليوم الوطني من خلال الفرق الميدانية في الأسواق والمتنزهات والمهرجانات والأماكن العامة خلال إجازة اليوم الوطني (89).

حيث تم تكليف عدد من الأعضاء للعمل خلال إجازة اليوم الوطني لمشاركة الجهات الأمنية في المحافظة على الآداب العامة وتوجيه الشباب بالحكمة والموعظة الحسنة والمحافظة على مقدرات البلد وواجب المواطنة الحقة.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري قائلاً أن حضور أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الميدان في مثل هذه المناسبات والقيام بواجبهم الشرعي المناط بهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحقق ما تتطلع إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله مشيداً بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.