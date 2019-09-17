السعودية | قرقاش: الهجوم الإرهابي على السعودية تصعيد خطير

شكرا لقرائتكم قرقاش: الهجوم الإرهابي على السعودية تصعيد خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية السبت، تصعيد خطير في حد ذاته، مشدداً على أن أي تبرير للهجوم الإرهابي مرفوض تماما.

وأوضح في تغريدة على حسابه على تويتر قائلاً: "تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما".

وأضاف: "الهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".

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دلائل على تنفيذ الهجوم بأسلحة إيرانية

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن مساء الاثنين، أن جميع الدلائل والمؤشرات العملياتية وأيضاً الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي الكبير الذي استهدف إمدادات الطاقة العالمية والأمن الاقتصادي العالمي في معامل النفط في منشأتين في بقيق وخريص، تؤكد أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي أسلحة إيرانية، مبينا أنه يتم العمل على الانتهاء من هذه التحقيقات التي سيتم الإعلان عن نتائجها كافة.

يذكر أن هذا الهجوم الإرهابي لاقى تنديداً دوليا غربياً وعربيا واسعاً.

والاثنين، أكد وزير الدفاع الأميركي أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء على الدفاع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران بعد الهجوم غير المسبوق على المنشآت النفطية في السعودية. وكتب على "تويتر" أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الأوضاع مع الرئيس دونالد ترمب ومسؤولين آخرين كبار.

وكان ترمب أعلن الأحد، أنه "مستعد للرد" على المسؤولين عن الهجمات.