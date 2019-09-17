شاهد فيديو فضيحة هند القحطاني الذي أشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر/ أيلول 2019 بفيديو فضيحة هند القحطاني الناشطة على السوشيال ميديا، الأمر الذي أثار انتقادا وغضبا واسعا لدى النشطاء.

ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو يظهر مفاتن ابنتها داخل مول تجاري في السعودية ليتصدر وسم هند القحطاني التريند في المملكة العربية السعودية، اضافة لفيديو اخر لهند وهي ترقص بملابس فاضحة.

من هي هند القحطاني:

وتعتبر هند القحطاني احدى النجمات المشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام والسناب شات وتويتر، وسبق لها أن مواقف أدت لغضب النشطاء عليها حيث قالت إنها تميل للمثليين وأنها حرية شخصية.

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وأدت هذه التصريحات والمواقف لمطالبة العديد من النشطاء بمحاسبة هند القحطاني وإسقاط الجنسية السعودية عنها بسبب تصرفاتها المثيرة للجدل والخارجة عن أعراف وعادات المجتمع.

فضيحة هند القحطاني:

ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو أثناء رقصها على نغمات الأغاني وترتدي ملابس خارجة عن عادات وأخلاق المجتمع السعودي، وسط حملة واسعة في المملكة بوضع حد لتصرفاتها غير اللائقة.