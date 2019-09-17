تطبيق TIME Immersive لمساعدة قرّاء المجلة في استكشاف قصصها عبر VR و AR

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في الآونة الأخيرة شهدت منصات وتطبيقات الواقع الافتراضي VR والواقع المُعزز AR قفزة نوعية، وهذا ما لمسناه حقًا في الأفكار القادمة مع هذا النوع من التطبيقات. وجديدها، تطبيق TIME Immersive والذي يعود للمجلة العالمية “تايم”، والفكرة هي أن هذا التطبيق سيخلق بيئة غامرة حيث يمكن للمستخدمين الخوض في عمق القصص التي تهمهم.

بمعنى آخر يجعل تطبيق TIME Immersive قصص المجلة نابضة بالحياة عبر هاتفك الذكي وبالاستعانة بقدرات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وهنا، يُقدّم التطبيق حاليًا سطح القمر وقلب غابات الأمازون، على أن يتم إضافة تجارب جديدة وغامرة في المستقبل.

من ناحيته أشار فريق عمل التطبيق، بأن تطبيقهم هذا لا يدعم حاليًا أجهزة أندرويد اللوحية، على أن يعمل مع هواتف أندرويد صاحبة إصدار 8.0 فأحدث.

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كما وسيعمل مع هاتف بيكسل 2 فأحدث، وطبعًا لابد من تحميل أحدث إصدار من تطبيق الواقع المعزز آركور “ARCore“.

كذلك، هناك النسخة الخاصة من التطبيق لنظام الـ iOS، والتي تدعم هواتف الآيفون فقط، وتحديد إصدار iOS 11 فأحدث..، وهاتف آيفون 7 متوافق فأحدث.

وأخيرًا، لا يأتي التطبيق بأي إعلانات أو أي عناصر شراء داخلية سواء على أندرويد أو iOS.

تحميل تطبيق TIME Immersive على أندرويد.

تحميل تطبيق TIME Immersive على iOS.

