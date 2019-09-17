تطبيق Auto90 يتيح لحملة هواتف ون بلس 7 برو التحويل من 60 إلى 90 هرتز والعكس

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Auto90 هو تطبيق جديد تابع لجهة خارجية يوفر طريقة سهلة للتبديل من معدّل الإطار 60 هرتز إلى 90 هرتز والعكس لحملة هواتف ون بلس 7 برو .

ونتصوّر بأن يكون هذا التطبيق أداة رائعة للاعبين الذين يبحثون عن الحدّ الأقصى من الأداء من على هاتفهم.

بدوره أيضًا، يتيح لك Auto90 التحكم في كيفية وموعد تحويل هاتف ون بلس 7 برو إلى 60 هرتز أو 90 هرتز، بالتالي فهو يدعم التبديل التلقائي.

بالرغم من وجود عدّة طرق لإجبار الشاشة للعمل بسرعة 90 هرتز بجميع الأوقات، إلّا أنه يؤثر سلبًا على طاقة البطارية.

بالتالي، سيؤدي استخدام الوضع “التلقائي” الذي يُوفّره التطبيق إلى الحفاظ على السلوك الافتراضي للنظام، مع دعمه أيضًا لفرض معدّل 60-90 هرتز على تطبيقات محددة.

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وبهذه الطريقة، ستتمكّن من الحصول على الأداء الأقصى فضلًا عن الحفاظ عن البطارية. فيما يخص عملية تكوين التطبيق، صراحةً هي معقدة بعض الشيء للمستخدم العادي. بحيث سيقوم Auto90 بتطبيق بعض التكوينات الموصى بها لتمكين 90 هرتز على العديد من التطبيقات.

ولإعداده هناك الحاجة بالاستعانة بأدوات ADB عبر جهازك الحاسوب ولمرة واحدة..، ولكن لا تقلق فالعملية برمتها مُصوّرة ومفصّلة بهذا الرابط.

التوفر والتحميل

تطبيق Auto90 متاح للتحميل على جوجل بلاي بسعر 1.50$، ولمستخدمي هاتف ون بلس 7 برو بإصدار أندرويد 6 فأعلى.

كما ولا يتضمّن أي إعلانات أو عناصر داخلية تحتاج إلى الشراء، ويمكن تحميله من هنا.

