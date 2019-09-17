سياسي / وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي يتباحث مع مسؤول إكوادوري



الرباط 17 محرم 1441 ه موافق 16 سبتمبر 2019 م واس

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ، اليوم بالرباط ، مع نائب وزير العلاقات الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الدولي الإكوادوري أندري تيران الذي يزور المغرب.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

// انتهى //

02:36ت م

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