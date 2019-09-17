- 1/3
- 2/3
- 3/3
دانت الحكومة الأردنية أمس الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وما يسمى مستوطنة "كريات أربع".
وتفصيلاً، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.. مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وحذَّر "القضاة" في بيان صحفي من أن هذا التوجُّه، وتوجهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرًا، ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
الأردن تدين تصريحات إسرائيل حول بسط سيطرتها على الخليل ومستوطنة "كريات أربع"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-17
دانت الحكومة الأردنية أمس الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وما يسمى مستوطنة "كريات أربع".
وتفصيلاً، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.. مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وحذَّر "القضاة" في بيان صحفي من أن هذا التوجُّه، وتوجهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرًا، ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
02:05 AM
طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه
دانت الحكومة الأردنية أمس الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وما يسمى مستوطنة "كريات أربع".
وتفصيلاً، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.. مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وحذَّر "القضاة" في بيان صحفي من أن هذا التوجُّه، وتوجهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرًا، ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
، الأردن تدين تصريحات إسرائيل حول بسط سيطرتها على الخليل ومستوطنة "كريات أربع" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تدين تصريحات إسرائيل حول بسط سيطرتها على الخليل ومستوطنة "كريات أربع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.