السعودية | ملك البحرين: نقف مع كل ما يحفظ أمن واستقرار السعودية

شكرا لقرائتكم ملك البحرين: نقف مع كل ما يحفظ أمن واستقرار السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وعبر الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

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