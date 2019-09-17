السعودية | ولي عهد الكويت يدين هجوم أرامكو باتصال مع محمد بن سلمان

شكرا لقرائتكم ولي عهد الكويت يدين هجوم أرامكو باتصال مع محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وعبر ولي عهد الكويت خلال الاتصال عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.

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