2019-09-17

اقتحم على شقيقته منزلها وقتلها طعنًا في جازان!

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

في حادثة مروعة ، أقدم مواطن بالعقد الثالث من العمر على قتل شقيقته المتزوجة بعدة طعنات، وذلك عندما باغتها في منزلها والواقع في محافظة ضمد شرق منطقة جازان .

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “متابعات الخليج 365”: يبلغ القاتل من العمر 37 عامًا، وذهب إلى منزل شقيقته بعد مغادرة زوجها إلى مقر عمله، ثم اقتحم المنزل ليباغتها بعدة طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيض وأرداها قتيلة.

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وتلقى ذوو القتيلة نبأ القتل من جيرانها ليجدوها مضرجة بالدماء بوسط منزلها.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، فيما تم إلقاء القبض على الجاني، وما زالت التحقيقات جارية.

وأشارت المصادر إلى أن القتيلة في الـ25 من العمر، وهي أم لطفلين، وزوجها من منسوبي تعليم جازان ويعمل بمهنة معلم.

“متابعات الخليج 365” تواصلت مع المتحدث الرسمي بشرطة منطقة جازان، وما زالت في انتظار صدور بيان عن الحادثة.