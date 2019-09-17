، في سجون الباحة.. حفل ختامي لتحفيظ القرآن ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت مديرية السجون بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق، الحفل الختامي للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لنزلاء سجون منطقة بالباحة، برعاية الشيخ محمد بن سعود آل فهيد مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة.

وفي كلمته بالحفل، أعرب مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة الشيخ محمد آل فهيد، عن عظيم شكره وامتنانه للمديرية العامة للسجون، على ما تقدمه من برامج متنوعة ومفيدة لنزﻻء ونزيلات السجون، ومنها المسابقات القرآنية التي تربط النزيل بكتاب الله عز وجل.

وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا يحكي ما يقدم للنزلاء والمفرج عنهم من برامج نافعة داخل السجن وبعد خروجهم، وبعد ذلك استمع الحضور لبعض النماذج من النزلاء الفائزين في المسابقة.

وفي كلمته، أشاد مدير قسم التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجن العام بالباحة علي بن صالح الزهراني، بالتعاون المستمر والمثمر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والجهات الخيرية التابعة لها مع سجون منطقة الباحة.

كما شرح تفاصيل المسابقة مبينًا أنها اشتملت على ثلاثة أفرع: الفرع الأول: حفظ جزءين من القرآن الكريم وحفظ سورة الكهف وحفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في التوحيد، والفرع الثاني: حفظ جزء من القرآن وحفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في نعيم الجنة، بينما الفرع الثالث: حفظ سورة الكهف وحفظ سورة الرحمن وحفظ سورة الملك وتقديم بحث عن نعيم القبر وعذابه.



وفي الختام، قام مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة ومدير إدارة السجن العام بتسليم الهدايا والجوائز للفائزين من النزﻻء، كما قدمت سجون منطقة الباحة الدروع التذكارية للجهات الحكومية المشاركة.

حضر الحفل مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة الشيخ نواف بن عايض الغامدي، والشيخ حسن بن جمعان الزهراني رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق.

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