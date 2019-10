تراند اليوم - حورية فرغلي : خالد يوسف ظلمني وأجبرني على تصوير المشهد

View this post on Instagram

يارب #مملكة_الغجر يعجبكم❤️ تابعو المسلسل علي قنوات #النهار #أوربيت #art #التلفزيون_المصري #صدي_البلد #روتانا_دراما #الظفره #الرشيد_العراقيه بالاضافه الي مجموعه من مواقع ال #on_line.. مملكة الغجر يضم مجموعه كبيره من النجوم #حوريه_فرغلي و القمر #فيفي_عبده والنجم الكبير #سامح_الصريطي و النجم الكبير #سناء_شافع # احمد_كراره #حازم_سمير #عزه_مجاهد #ميار_الغيطي. #رمضان #٢٠١٩ ❤️❤️❤️