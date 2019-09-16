تراند اليوم - حورية فرغلي : خالد يوسف ظلمني وأجبرني على تصوير المشهد

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي على أن المخرج خالد يوسف ظلمها في بداية مشوارها الفني ، وذلك بعد أن تعاونت معه في فيلم ” كلمني شكراً ” حيث أجبرها على تصوير مشهد إغراء دون أن يكون مذكوراً في نص السيناريو .

و أكدت حورية في تصريحات صحفية أن المخرج خالد يوسف أصرَّ على تصوير المشهد واستطاع إقناعها بأنه ضروري لأحداث العمل ، إلا أنه عاد عليها بآثار سلبية وتسبب لها في متاعب على الصعيدين الإنساني والفني ، مما دفعها لاتخاذ قرار بعدم تصوير مشاهد الإغراء وخلع ملابسها بالشكل الذي ظهرت فيه

الفيلم .

Advertisements

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها حاولت إعادة كسب الجمهور وتغيير نظرته إليها بعد هذه الواقعة عبر الأدوار اللاحقة التي جسدتها في أعمالها الأخرى .

يذكر أن حورية فرغلي حلت مؤخراً ضيفة شرف على الفيلم المصري ” حملة فرعون ” ، كما أنها شاركت في مسلسل ” مملكة الغجر ” إلى جانب الفنانة فيفي عبده .