ولي العهد لوزير الدفاع الأمريكي: التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر. وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية. ووصف وزير الدفاع الأمريكي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الهجمات على المنشآت النفطية السعودية بأنها «غير مسبوقة». وتابع إسبر: نعمل مع شركائنا للدفاع عن قواعد النظام العالمي التي تحاول إيران تقويضه. وأشار إلى أنه عاد للتو إلى «البنتاجون» من اجتماع في البيت الأبيض، «حيث أطلعت قيادة وزارة الدفاع وغيرها من القائد الأعلى على الوضع». وأكد سمو ولي العهد من جهته أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.