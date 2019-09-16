السعودية | “البيئة” تقدم خدماتها البيطرية لـ 13 ألف رأس من الإبل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:50 مساءً, 16 سبتمبر 2019 م المناطق - واس قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة الخدمات البيطرية لـ 13000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، الذي اختتم فعالياته يوم أمس .

وأوضحت الوزارة أنها قدمت خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، مشيرة إلى أنها أتمت الكشف على 350 مطية، وقامت بسحب 1230 عينة دم، وباشرت 15 إصابة مباشرة داخل الميدان، حيث رافقت الفرق البيطرية الهجن في الميدان بواقع 439 شوطاً.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.

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