شكرا لقرائتكم وزير الطاقة الأمريكي: إيران ضالعة بالهجوم على أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-16 وزير الطاقة الأمريكي: إيران ضالعة بالهجوم على أرامكو عملية تستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالميين متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements اتهم وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، إيران بالضلوع في الهجوم على معملي أرامكو في خريص وبقيق يوم السبت الماضي. ونقلت رويترز عن الوزير الأمريكي اليوم الاثنين قوله إن سوق النفط متينة وإن استجابتها للهجوم على قطاع النفط السعودي ستكون إيجابية. وتابع الوزير الأمريكي إن الهجوم على شركة أرامكو مدبر، ويستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالميين.







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