أمانة المدينة تضبط معملاً لتصنيع مادة الشمة المحظورة داخل سكن عمال- فيديو وصور

ضبطت إدارة الفرقة العامة للشئون الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، أمس (الأحد)، معملاً مخالفاً داخل سكن عمال يتم استخدامه في تصنيع مادة “الشمة” المحظورة. وأوضحت إدارة الفرقة العامة للشئون الرقابية والأسواق وقوة المهمات والواجبات الخاصة وبلدية العقيق، أنه جرى إتلاف المواد الخام والتي تبلغ 300 كلجم، والمنتج النهائي البالغ 200 كيس.

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