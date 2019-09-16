2019-09-16

برنت يلامس 72 دولاراً.. أعلى سعر للنفط منذ حرب الخليج

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعدت أسعار النفط اليوم (الاثنين)، إذ سجل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ بداية حرب الخليج في عام 1991.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يصل إلى 19.5% إلى 71.95 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم في أكبر مكسب منذ 14 يناير 1991.

وبحلول الساعة 3:43 بتوقيت غرينتش ارتفع عقد الشهر القادم إلى 66.20 دولار للبرميل بزيادة 5.98 دولار أو 9.9% مقارنة بالإغلاق السابق.

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وخلال تعاملات اليوم قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط لما يصل إلى 15.5% إلى 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو 1998.

وبحلول الساعة 3:43 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد الشهر القادم إلى 59.73 دولار للبرميل بزيادة 4.88 دولار أو 8.9%.

وكانت شركة أرامكو قد قالت إن الهجمات على معملين تابعين لها خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.