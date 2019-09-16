السعودية | برنت يقفز 19% إلى 72 دولاراً بعد الهجمات على منشأتي أرامكو

شكرا لقرائتكم برنت يقفز 19% إلى 72 دولاراً بعد الهجمات على منشأتي أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعدت أسعار النفط ما يربو على 15 في المئة عند فتح الأسواق، اليوم الاثنين، بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، الأحد، أنه أجاز استخدام نفط الاحتياطي الأميركي الاستراتيجي بعد أن تسبّبت هجمات على منشآت شركة أرامكو بخفض إنتاج النفط الخام في السعودية إلى النصف. وقال ترمب على تويتر "نظراً إلى الهجوم على السعودية والذي قد يكون له انعكاس على أسعار النفط، أجزتُ استخدام النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، إذا دعت الحاجة، بكمية يتم تحديدها لاحقاً".

يذكر أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، كان أوضح، الأحد، أن عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص توقفت بشكل مؤقت نتيجة العمل الإرهابي الذي استهدفها السبت.

كما أوضح أن تلك الانفجارات أدت بحسب التقديرات الأولية إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض للعملاء من خلال المخزونات.