السعودية.. شاهد ما لم تره العين في العالم

ذكرت مصادر محلية أنه جرى مؤخرا البدء بعرض أول فيلم عالمي للترويج السياحي في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل عنوان "ما لم تره في العالم".

وأوضحت المصادر أن إطلاق الفيلم الترويجي السياحي الأول يأتي في إطار حملة تحت شعار "إنها السعودية.. ما لم تره العين"؛ بهدف الترويج للسياحة الداخلية والخارجية، تماشيا مع الأهداف الطموحة التي حملتها "رؤية 2030" وخاصة في قطاع السياحة.

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ويتضمن هذا الفيلم الذي لا تتجاوز مدته نصف دقيقة، مشاهد متنوعة من معالم المملكة الطبيعية برا وبحرا، صيفا وشتاء، حيث يظهر التنوع الكبير الذي يجمع خصائص من مختلف قارات العالم، من خلال مقاربة يجريها مع أشهر المعالم السياحية في مختلف البلدان.

وكان أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، قد أعلن أن السعودية ستشرع أبوابها أمام السياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية العام الجاري.