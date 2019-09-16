كوريا الجنوبية: «هجوم أرامكو» يقوّض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة «أرامكو» بالسعودية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيانٍ أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية: إنَّ الهجوم يمثِّل تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسة ويقوِّض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي، مضيفةً أنّها تعارض أي هجوم مماثل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول السبت، أنَّ فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو» سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

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وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنّه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ وتمَّت السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

وأدانت عديد من دول العالم والمؤسسات الدولية الهجوم الإرهابي؛ حيث قال الاتحاد الأوروبي: إنّ «الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية يشكل تهديدًا حقيقيًّا لأمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية لتهدئة التوترات»، وشدد في الوقت نفسه على «ضرورة الكشف بوضوح عمن يقف وراء الهجوم».

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، عن اعتقاده بأنَّ واشنطن ربما تعرف الفاعل المسؤول عن الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، وأنّها جاهزة للردّ حال أمدتها المملكة بتفاصيل الهجوم.