السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني



القاهرة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، الدكتور أحمد عطية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية".

وفي مستهل اللقاء نوه معاليه بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والروابط الأخوية القائمة على حق الجوار والمصير المشترك، مبيناً أن ما يؤلم اليمن يؤلم المملكة قيادة وشعباً، سائلاً الله لليمن وشعبه الأمنَ والأمانَ.

وقال معاليه : إن كل مواطن سعودي فخور بما تقدمه القيادة الرشيدة بالتعاون مع دول التحالف العربي لنصرة أشقائهم باليمن الذي تسلطت على شرعيته مليشيات إرهابية مدعومة من دولة إيران التي تواصل نشر الشر والإرهاب بالمنطقة، لافتاً معاليه إلى أن القيادة الرشيدة لن تثنيها عن مواصلة الدفاع عن أشقائها باليمن ممارسات إيران الهمجية التي تعمل عبر أذرعها من الحوثيين وغيرهم للإخلال بأمن المنطقة والنيل من استقراراها.

وفي سياق متصل، نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية بالجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف اليمنية في إرشاد الناس، وتبيان الصحيح من الإسلام، ونشر الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف، مؤكداً أنها أعمال غاية في الأهمية مع تسلط المليشيات الحوثية التي تحاول طمس الهوية وتغيير عقيدة الناس ونشر البدع والخرافات.

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني بالمواقف التاريخية للمملكة في مساندة ودعم اليمن في جميع الأزمات التي مرت عليه ووقوفها الدائم مع الشعب والقيادة اليمنية، مشيراً إلى أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل ستبقى خالدة في ذاكرة اليمنيين الذين يكنون كل الحب والتقدير للمواقف

وأكد الدكتور أحمد عطية أن الهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني والأراضي السعودية - التي لم يسلم منها حتى بيت الله الحرام - دليل على همجية وبربرية هذه الجماعات وحقدها على الإسلام وأهله، مؤكداً أن الشعب اليمني يدرك جيداً خطر جماعة الحوثي الانقلابية ومشروعها الخبيث في اليمن.

ونوه وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية باستضافة المملكة لــ 2000 حاج وحاجة من أسر الشعب اليمني وأبنائه ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، موضحاً أن هذا البرنامج هو امتداد للأعمال الخيرة والمباركة التي تقدمها المملكة بلد العطاء للشعب اليمني الذي لن ينسى مواقفها التاريخية على مر الأزمان.

// انتهى //

10:53ت م

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القاهرة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، الدكتور أحمد عطية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية".وفي مستهل اللقاء نوه معاليه بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والروابط الأخوية القائمة على حق الجوار والمصير المشترك، مبيناً أن ما يؤلم اليمن يؤلم المملكة قيادة وشعباً، سائلاً الله لليمن وشعبه الأمنَ والأمانَ.وقال معاليه : إن كل مواطن سعودي فخور بما تقدمه القيادة الرشيدة بالتعاون مع دول التحالف العربي لنصرة أشقائهم باليمن الذي تسلطت على شرعيته مليشيات إرهابية مدعومة من دولة إيران التي تواصل نشر الشر والإرهاب بالمنطقة، لافتاً معاليه إلى أن القيادة الرشيدة لن تثنيها عن مواصلة الدفاع عن أشقائها باليمن ممارسات إيران الهمجية التي تعمل عبر أذرعها من الحوثيين وغيرهم للإخلال بأمن المنطقة والنيل من استقراراها.وفي سياق متصل، نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية بالجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف اليمنية في إرشاد الناس، وتبيان الصحيح من الإسلام، ونشر الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف، مؤكداً أنها أعمال غاية في الأهمية مع تسلط المليشيات الحوثية التي تحاول طمس الهوية وتغيير عقيدة الناس ونشر البدع والخرافات.من جانبه، أشاد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني بالمواقف التاريخية للمملكة في مساندة ودعم اليمن في جميع الأزمات التي مرت عليه ووقوفها الدائم مع الشعب والقيادة اليمنية، مشيراً إلى أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل ستبقى خالدة في ذاكرة اليمنيين الذين يكنون كل الحب والتقدير للمواقف السعودية النبيلة.وأكد الدكتور أحمد عطية أن الهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني والأراضي السعودية - التي لم يسلم منها حتى بيت الله الحرام - دليل على همجية وبربرية هذه الجماعات وحقدها على الإسلام وأهله، مؤكداً أن الشعب اليمني يدرك جيداً خطر جماعة الحوثي الانقلابية ومشروعها الخبيث في اليمن.ونوه وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية باستضافة المملكة لــ 2000 حاج وحاجة من أسر الشعب اليمني وأبنائه ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، موضحاً أن هذا البرنامج هو امتداد للأعمال الخيرة والمباركة التي تقدمها المملكة بلد العطاء للشعب اليمني الذي لن ينسى مواقفها التاريخية على مر الأزمان.// انتهى //10:53ت م0042

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