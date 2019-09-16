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تقييمات استخبارية تؤكد ضلوع إيران في هجوم أرامكو

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2019-09-16

تقييمات استخبارية تؤكد ضلوع إيران في هجوم أرامكو

متابعات الخليج 365 - الرياض

استشهد مسؤولون أمريكيون بارزون بتقييمات الاستخبارات، ومن بينها صور الأقمار الصناعية، لتأكيد وجهة نظرهم بمسؤولية إيران عن هجمات السبت التي استهدفت البنية التحتية النفطية الرئيسية في المملكة.

وقال المسؤولون: إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن الضربات لا تتفق مع نوع الهجوم الذي يمكن أن ينطلق من اليمن، بحسب “سكاي نيوز”.

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وأظهرت الأقمار الصناعية التي نشرتها الحكومة الأمريكية تأثر 19 نقطة على الأقل في اثنتين من منشآت الطاقة في المملكة، حيث قال المسؤولون: إن الصور تظهر تأثيرات تتفق مع هجوم إيراني وليس هجومًا يمنيًّا.

وأشار المسؤولون إلى أن طائرات إضافية، من الواضح أنها لم تصل إلى أهدافها، استحوذت عليها قوات أمن المملكة ويجري تحليلها من قبل وكالات الاستخبارات والكويتية .

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم قضايا استخباراتية.

وتعرض معملان تابعان لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص لهجوم بطائرات بدون طيار.




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