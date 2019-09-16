نتائج قبول السجون 1440 : الاستعلام عن نتائج القبول في السجون للرجال والنساء

استعلام نتائج قبول السجون 1440 من ابشر التوظيف وزارة الداخلية، والاستعلام عن نتائج القبول في السجون للرجال، ونتائج قبول المديرية العامة للسجون للنساء برقم الهوية، ومواعيد المقابلة بهدف المراجعة وتقديم المستندات المطلوبة من المتقدمين أو المتقدمات على وظائف جندي أول، وجندي للرجال ووظيفية جندي للنساء، والذي تم على حسب شروط القبول والتسجيل التي نشرت في إعلان التوظيف على الرتب العسكرية.

أعلنت بوابة التوظيف لوزارة الداخلية من خلال موقع أبشر، نتائج قبول السجون للوظائف العسكرية الشاغرة على حسب ما جاء في أخر إعلانات التوظيف، وبتاريخ اليوم 15-9-1441 تم نشر الأسماء المرشحة للمقابلات والاختبارات المقبلة.

المديرية العامة للسجون تعلن نتائج التوظيف على رتبها العسكرية، بعد نشر موقع التوظيف لوزارة الداخلية، رابط استخراج أسماء المرشحين والمرشحات بشكل مبدئي على وظائف السجون بالرتب الموضحة بعالية، حيث تحدد تفاصيل المرحلة المقبلة التي سحب على المرشحين والمرشحات إتمامها قبل الحصول على الوظيفية، وهي إتمام عملية المراجعة في المناطق المحددة لأسماء المقبولين والمقبولات، مع إحضار المستندات المطلوبة من الرجال ومثيلتها للنساء.

استعلام عن نتائج السجون 1440 والمستندات المطلوبة

نضع لكم قائمة المستندات الواجب الحضر بها لعملية المراجعة في نتائج السجون 1440، وذلك بعد التعرف على أسماء المرشحين والمرشحات من الاستعلام عن نتائج المديرية العامة للسجون القبول والتسجيل برقم الهوية من رابط ابشر قبول وظائف وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من الرجال المرشحين لشغل وظائف جندي وجندي أول في مديرية السجون.

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1- إحضار نموذج القبول مطبوعا من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

2- إحضار ملف تقديم.

3- إحضار قلم أزرق جاف.

4- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها .

5- إحضار (6) صور حديثة (مقاس 4X6) مكشوف الرأس على أن تكون خلفية الصورة بيضاء (يكتب عليها الاسم من الخلف) .

6- إحضار أصل شهادة البكالوريوس والكلية التقنية وشهادات الدبلوم وشهادة الثانوية العامة مع صور مصدقة منها.

7- إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها عبر بوابة أبشر توظيف..

8- إحضار أصل الشهادات الفنية وصور طبق الأصل

9- عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة.

10- إحضار شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

11- الحضور بالزي الرياضي لموقع المقابلة.

المستندات المطلوبة من النساء في نتائج مديرية السجون 1440 لوظيفية جندي.

اصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة ضوئية منها.

إحضار نموذج قبول السجون للنساء ويتم طباعته من الموقع الإلكتروني للنتائج وبه رقم الطلب.

صور مصدقة من الشهادات الإضافية والموضح بيانها بنموذج طلب التوظيف وقلم جاف أزرق اللون.

صور من إشعار نتائج اختبار القدرات والتحصيلي والأصل حال توافره.

رابط قبول ابشر وزارة الداخلية : السجون القبول والتسجيل

استعلام عن نتائج قبول المديرية العامة للسجون برقم الهوية ورمز التحقق والبريد الإلكتروني وبعض البيانات، منها تاريخ الميلاد والجنسية، وفق ما هو موضح على الرابط.

أبشر بوابة نتائج القبول في السجون

الاستعلام عن نتائج القبول في السجون النهائية سيكون عقب الانتهاء من كافة عمليات الفحص للبيانات.