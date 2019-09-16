نتائج المديرية العامة للسجون القبول والتسجيل | استعلام أسماء المقبولين في وظائف السجون

متابعة الاستفسار عن نتائج المديرية العامة للسجون من بوابة أبشر القبول والتسجيل للوظائف العسكرية للرجال والنساء، والتي أفرجت عنها وزارة الداخلية اليوم، بجانب المستندات المطلوبة لعملية مراجعة أسماء المقبولين والمقبولات على وظائف السجون 1440، والاستعلام عن نتائج قبول السجون 1440 يكون برقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنسية من رابط استعلام عن نتائج القبول في وظائف وزارة الداخلية للغدارات والقطاعات التابعة لها من بوابة أبشر التوظيف.

استعلم الآن عن نتائج قبول السجون 1441 من خلال موقع أبشر التوظيف، بوابة استعلام نتيجة قبول وظيفة عسكرية، وسيتم توضيح مواعيد الاختبارات المقبلة للمقبولين مبدئياً والي تمت على حسب شروط التقديم على تلك الوظائف العسكرية.

اليوم الأحد 15-9-2019 أفرجت وزارة الداخلية من خلال بوابة التوظيف أبشر عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظائف المديرية العامة للسجون والمخصصة للرجال فقط، فيما تم الإعلان عن نتائج المديرية العامة للسجون للقبول على وظيفة جندي للنساء وفق بنود وضوابط التقديم التي تم تحرير طلب شغل الوظائف على إثرها خلال شهر ربيع ثاني 1440.

نتائج قبول المديرية العامة للسجون 1440

استخراج نتائج القبول في المديرية العامة للسجون للوظائف العسكرية المخصصة للرجال وتلك الخاصة بالنساء من موقع التوظيف أبشر للقبول والتسجيل، وبعد إدخال بيانات الاستعلام المطلوبة، سيتعرف المقبول مبدئي والمقبول طلبها مبدئياَ على مواعيد وأماكن المراجعة للتأكد من صحة البيانات وتقديم المستندات المطلوبة لاستكمال عملية القبول لحين ظهور نتائج المديرية العامة للسجون النهائية.

المستندات المطلوبة ضمن نتائج المديرية العامة للسجون

المرشحين والمرشحات على وظائف المديرية العامة للسجون من الرجال والنساء عليهم تقديم المستندات الموضحة أدناة وفق موعد المراجعة لكل مرشح أو مرشحة بصفة مبدئية، وفيما يلي مستندات القبول الواجب تقديمها للمراجعة والتأكد من صحة ما دون من معلومات في نموذج التقديم على رابط ابشر التوظيف، وظائف الرجال برتبة جندي وجندي أول.

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إحضار نموذج القبول مطبوعا من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

إحضار ملف تقديم.

إحضار قلم أزرق جاف.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها .

إحضار (6) صور حديثة (مقاس 4X6) مكشوف الرأس على أن تكون خلفية الصورة بيضاء (يكتب عليها الاسم من الخلف) .

إحضار أصل شهادة البكالوريوس والكلية التقنية وشهادات الدبلوم وشهادة الثانوية العامة مع صور مصدقة منها.

إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها عبر بوابة أبشر توظيف.

إحضار أصل الشهادات الفنية وصور طبق الأصل

عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة.

إحضار شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

الحضور بالزي الرياضي لموقع المقابلة.

المستندات المطلوبة المطلوب تقديمها من المقبولات على وظيفة جندي للنساء من بين وظائف المديرية العامة للسجون بيانها كما هو موضح أدناة.

إحضار نموذج القبول مطبوعا من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

إحضار قلم ازرق جاف.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها.

صورة من إشعار درجة القدرات أو التحصيل العلمي الصادر من مركز القياس والتقويم إن وجد، مع الأصل للمطابقة.

صورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها في نموذج طلب التوظيف.

الدخول على بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني ومنه إدخال رقم الهوية وتحديد تاريخ الميلاد ورمز التحقق وباقي البيانات والاستعلام عن نتائج القبول في السجون متاح الآن.