ووجه آل الشيخ تعميمه استنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم 2912 في 16/1/ 1440، القاضي بالتأكيد على كافة المؤسسات التعليمية بالاهتمام بقيم التعليم وتعزيز الانتماء الوطني، فيما شدد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي بالعمل بالتعميم الجديد في توجيه لمديري الجامعات في المملكة، وكان أول تجاوب مع التعميم صدر من جامعة الملك سعود حيث وجه مديرها الدكتور بدران العمر وكلاء الجامعة والأقسام العلمية بالعمل بالقرار الذي يشمل الطلاب والطالبات في جميع الأقسام، طالبا الاطلاع على التعميم الوزاري والعمل بموجبه.
من مخالفات السلوك والمواظبة للطلاب
عدم التقيد باللباس الرسمي السعودي
حيازة الأسلحة النارية أو ما في حكمها
تزوير الوثائق أو تقليد الأختام الرسمية
التطاول على شعائر الإسلام والثوابت الشرعية
كانت هذه تفاصيل خبر جامعات تتجاهل تعاميم الزي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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