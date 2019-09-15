تفاصيل ما حدث مع الفنانة فرح علي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن وفة الفنانة البحرينية فرح علي، دون الكشف عن صحة الخبر من جهات رسمية أو مقربة من الفنانة علي.

بدأت الفنانة فرح علي العمل الفني عام 1992 بمشاركتها ببعض الأعمال في التلفزيون أو المسرح وذلك من خلال الأدوار الصغيرة، وكان من المخطط أن تشارك في دور صغير في مسلسل قاصد خير عام 1993.

إلا أنه بعد اعتذار عبير الجندي عن المسلسل اختارها عبد الحسين عبد الرضا بطل المسلسل للقيام بأداء الدور ومن ذلك أخذت فرصتها الحقيقة، حيث حققت النجاح الكبير.

وبدأت الفنانة فرح المشاركة بالأعمال بالأدوار الكبيرة واستمرت حياتها الفنية حتى عام 2003 عندما اعلنت ارتدها للحجاب واعتزال العمل الفني وذلك بعد وفاة والدها.