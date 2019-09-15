عاجل اليمن : بالصور .. طائرة يمنية تغادر مطار الملك خالد في الرياض ظهر اليوم باتجاه الدوحة (شاهد من كان على متنها؟)

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. طائرة يمنية تغادر مطار الملك خالد في الرياض ظهر اليوم باتجاه الدوحة (شاهد من كان على متنها؟) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادرت في هذه الأثناء ظهر اليوم الأحد، بعثة المنتخب اليمني للناشئين لكرة القدم مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.



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وتغادرة طائرة المنتخب الرياض متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين (تحت 16 عاما) 2020.

ويخوض منتخبنا الوطنيالتصفيات في المجموعة الخامسة، مع منتخبات قطر وبنغلادش وبوتان، حيث تنطلق الأربعاء المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب من الأجهزة الإدارية والفنية التالية:

1- أ. علي مثنى رازح - مدير المنتخب

2- د. عادل عمر - عضو البعثة

3- محمد صالح النفيعي - مدرب المنتخب

4- محمد حسن البعداني- مساعد المدرب

5- فوزي عبدالله بامهيد- مدرب الحراس

6- أحمد عيدروس الثرياء- إداري المنتخب

7- سميح يحيى المعلمي- المنسق الإعلامي

8- حمود علي الحبيشي - أخصائي العلاج الطبيعي

- واللّاعبون هم:

1- أحمد البريهي

2- محمد سهيل

3- بسام فريد

4- محمد ناجي

5- هشام بلابل

6- محمد البتول

7- فيصل المعروفي

8- عمر الطيري

9- علاء أبكر

10- حسن الكوماني

11- عبدالرحمن العصري

12- عمر باعمور

13- هلال الصماط

14- عبدالرحمن الشامي

15- محمد راضي

16- محمد بوتشي

17- محمد دمبر

18- أحمد السوادي

19- محمد العقيلي

20- أيمن الرعوي

21- أيمن علوان

22- حمزة محروس

23- أحمد مرشد



