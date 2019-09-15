شكرا لقرائتكم قصيدة حماسية ترحيبًا بولي العهد: وشعر ما يبدأ بـ معزي إذا قيل .. ما له لزوم وما لمعناه خانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-15 قصيدة حماسية ترحيبًا بولي العهد: وشعر ما يبدأ بـ معزي إذا قيل .. ما له لزوم وما لمعناه خانة متابعات الخليج 365 -الرياض ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة حماسية ترحيبًا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى رعايته اليوم الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن. وقال التويجري في مطلع قصيدته: Advertisements عبدالعزيز ويثمر الغصن ويميل والشعر ينضح دره وكهرمانه وشعر ما يبدأ بـ معزي إذا قيل ما له لزوم وما لمعناه خانة







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