شاهد: تفاصيل جديدة بشأن وفاة خويتم الحارثي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، نبأ وفاة والد الطالب الذي مات خنقا على يد زميله في احدى مدارس الرياض قبل أيام، لكن سرعان ما تبين أنها مجرد شائعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، زيارة عابد بن سعد الحارثي عم الطفل "معتز" الذي توفي خنقا في شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، لزميله المتسبب في موته.

وبحسب الفيديو، ظهر "عم معتز" بجانب الطفل قاتل ابن شقيقه وقال مشيرا للطفل زميل ابنه الفقيد: "هذا ولدنا أشوف فيه معتز وولدكم ولدنا وإن شاء الله نشوفه في مكانة عالية الله يرضى عليكم "، فيما رد مصور الفيديو" الله يحييك يا أبو سعد غمرتنا بزيارتك وأنتم أهل الكرم".

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وكان خويتم الحارثي، عفا عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز، وجاء العفو عقب مواراة ابنه الثرى في مقبرة النسيم بالرياض، معتبراً أن وفاة ابنه لم تكن عمداً من زميله.

وفي السياق، تبرع رجل الأعمال السعودي سعد بن سفران العرابي بقطعة أرض في مكة المكرمة لصالح والد الطالب معتز خويتم الحارثي، بعد أن عفا عن قاتل ابنه.

وتوفي الحارثي، 12 عامًا، طالب سعودي في المرحلة الابتدائية، خنقًا إثر مشاجرة مع زميله، في حين أعلن والده عن تنازله عن القصاص من قاتل ابنه لوجه الله.