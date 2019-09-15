عاجل اليمن : في أول ظهور له بعد مغادرته السعودية .. الميسري يكشف عن صفقة كبرى ضد الانتقالي الجنوبي والحوثيين ويعلن العودة إلى اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور له بعد مغادرته السعودية .. الميسري يكشف عن صفقة كبرى ضد الانتقالي الجنوبي والحوثيين ويعلن العودة إلى اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، مساء اليوم السبت، عن نتائج زيارته الى القاهرة.

وقال الميسري في منشور على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أن “زيارته للقاهرة كانت مثمرة التقى خلالها بعدد من القيادات السياسية اليمنية من مختلف الكيانات التي تعيش في القاهرة وفي العواصم الأخرى”.

اقراء ايضاً

أمريكا تطيح بـ محمد بن سلمان .. وصحيفة بريطانية تفجر مفاجآت مدوية وتنشر تسريبات خطيرة عن ما يجري في الديوان الملكي

اختيار عاصمة جديدة للشرعية بدلا عن عدن ..وكشف ”صفقة مجحفة” بين هادي والامارات بضغوط سعودية

Advertisements

الشرعية تنتصر في سقطرى والإمارات تستسلم وتتقدم بهذا الطلب الرسمي إلى الرئيس هادي.. والأخير يرفض

ضربة مباغتة للإمارات .. إغلاق أكبر قاعدة عسكرية للإمارات في الجنوب وتحويلها إلى مطار عملاق

توافق سعودي إماراتي جديد بشأن اليمن .. وتعيين هذه الشخصية الشمالية بديلًا للرئيس هادي .. والأخير يبدأ أول تحرك لممارسة مهامة (الاسم)

قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة

تفاصيل جديدة عن البطل اليمني الذي اغتال شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي’’ هذا هو الخطأ الذي فعله في مارب ومكّن الحوثيين من قتله

انكشف المستور هذا ما حدث قبل قليل في مطار الريان بالمكلا .. وانفجار عنيف يكشف الفضيحة المدوية (أسماء والتفاصيل)

واشار الميسري الى أن ” اللقاءات ضمت عدد كبير من القيادات اليمنية وتم التوافق سياسيا على خطة عمل سياسية موحدة لمواجهة التطورات الأخيرة في اليمن لمواجهة مليشيات الإنتقالي والحوثي”.

وأكد الميسري على أنه “لن يكون هناك أي حوارات مع أي انقلابات على الدولة”.

ونوه الميسري بأنه خلال أيام سيعود الى الوطن؛ فليكن الجميع جنود لليمن.

وكان الميسري توجه من السعودية في وقت سابق الى العاصمة المصرية القاهرة لبحث توافق سياسي يمني.