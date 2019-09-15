حقيقة وفاة نجلاء السليمان في السعودية - نجلاء سليمان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الشاعرة نجلاء السليمان، حيث تصدر اسمها ترند موقع تويتر، وكان عبارة عن نعي قدمته الشاعرة حصة العتيبي.

ونعت العتيبي من خلال تغريدتها صديقتها نجلاء سليمان وطلبت الدعاء لها، حيث سيصلى عليها اليوم الأحد 15 سبتمبر الموافق 16 محرم.

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في سياق اخر، تمكن منتج المهرجان الفنان فيكتور روخاس والقائمون على ادارة المهرجان من تشر الشعر في اماكن كالسجون والمصحات والمدارسوحتى الفنادق والساحات العامة.

وانتشر الشعراء في اوصال المجتمع وهم يرتلون قصائدهم لمستمعين من نوع اخر. وربما هؤلاء ممن لا تصلهم اي اهتمام واي فعالية ثقافية في المجتمع.