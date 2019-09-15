بعد القبض عليه.. تعرَّف على التهم التي تنتظر مُطلق النار بجوار الرضيع

أكدت مصادر في النيابة العامة، أن التهم التي ينتظرها “مُطلق النار بجوار الطفل الرضيع”، تهديد صحة الطفل وسلامته وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه. ووفقاً لـ”سبق”، سيواجه المتهم في التحقيقات، تهمة إساءة استخدام الأسلحة النارية، وتصوير الحادثة عبر الأجهزة الذكية ونشرها من خلال شبكة الإنترنت.

وكان النائب العام قد أصدر، أمس، أمر قبض بحق شخص تمّ رصده من وحدة الرصد في النيابة العامة، ظهر في مقطع مصوّر وهو يحمل طفلاً حديث الولادة في إحدى يديه ويطلق أعيرة نارية من سلاح ناري في يده الأخرى.

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