قصة زجاجة الرضاعة المليئة بالذخيرة

تكشَّفت تفاصيل عن الصورة المتداولة لرضيع، وُضعت داخل زجاجة الرضاعة الخاصة به مجموعة من الذخائر. واتضح أن الصورة قديمة، وتم تداولها خلال عام 2017م.

وكانت الصورة القديمة قد أُعيد تداولها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بعد تداول فيديو إطلاق نار بالقرب من رضيع آخر، وهي الحالة التي تفاعلت معها الجهات المعنية، وأوقفت مُطلق النار لاتخاذ اللازم حياله.

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