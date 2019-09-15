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رياح مثيرة للأتربة على بعض محافظات مكة
تستمر حتى السابعة مساء
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.
ويشمل التنبيه محافظة القنفذة، والليث، ورابغ، وخليص، وبحرة، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك , حائل , الجوف , الحدود الشمالية وكذلك على السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر.
في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان , عسير , الباحة , تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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